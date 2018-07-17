«ماجد الفطيم» تفتتح أول صالة عرض سينمائية في جدة

المصدر: Ⅶجدة - البيان

أعلنت "ماجد الفطيم للسينما"، الذراع السينمائية التابعة لماجد الفطيم،عن افتتاح أولى صالات عرضها في جدة في رد سي مول، أحد أكثر مراكز التسوق شهرة، ويعد الافتتاح إنجازًا يضاف إلى نجاحات الشركة، حيث يمثل أحدث خطوة ضمن خطة استثمارات ڤوكس سينما التي تبلغ 2 مليار ريال سعودي والتي تتضمن افتتاح 600 شاشة في المملكة على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يعد أحد الركائز الرئيسة في خطة شركة ماجد الفطيم الاستثمارية في قطاعي التجزئة والترفيه في المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ 16 مليار ريال سعودي.

ومن المقرر أن تضم ڤوكس سينما في «رد سي مول» 12 شاشة عرض منها ثلاث شاشات مخصصة لغولد باي رودز، الأولى من نوعها في المملكة، ومن المقرر أيضًا أن تفتح ڤوكس سينما في «رد سي مول» أكبر صالة آيماكس من نوعها في المملكة لتتيح تجربة مشاهدة واقعية لمحبي الأفلام الضخمة بتقنيات متطورة تشمل أنظمة صوت شاملة وشاشات عالية الوضوح.

وقال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لدى شركة ماجد الفطيم للسينما: «هناك دافع ورغبة قوية في المملكة إلى تجربة سينما فريدة وعالمية المستوى، وهذا يجعلنا سعداء بإعلان توسع ڤوكس سينما وافتتاح دار عرض في جدة»، وأضاف: «إن هذه الخطوة ما هي إلا هي بداية الطريق، ونحن نتطلع إلى الإعلان عن المزيد من الأخبار المشوقة في الأسابيع والأشهر المقبلة، من أجل تقديم تجارب مشاهدة فريدة واستثنائية للكبار والصغار في المملكة»، وقال عيدروس البار، الرئيس التنفيذي لدى شركة رد سي مول: «نحن ننتظر افتتاح ڤوكس سينما بفارغ الصبر، وإن هدفنا يكمن في توفير تجربة متنوعة واستثنائية لسكان جدة تشمل محلات التجزئة والترفيه، ومما لا شك فيه أن افتتاح ڤوكس سينما يعد خطوة أساسية نحو مواصلة تحقيق هذا الهدف».