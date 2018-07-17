الإبداع والابتكار هدف «صيفنا ثقافة وفنون» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، برنامجها الصيفي السنوي الذي تنظمه «مكتبة دبي العامة» تحت عنوان «صيفنا ثقافة وفنون 2018»، والذي تتواصل فعالياته حتى التاسع من أغسطس، وتشتمل في الأسبوع الأول من البرنامج الذي ستستضيفه فروع مكتبة دبي العامة في حتا وهور العنز وأم سقيم، على باقة متنوعة من الأنشطة التعليمية التي تركز على الإبداع والابتكار، كورش عمل البرمجة باستخدام الإلكترونيات، ومهارات فريق العمل، والبناء والعمارة، والتفكير النقدي، وكيفية التعامل بإيجابية، والمبرمجون المبدعون، بالإضافة إلى الورش والأنشطة القرائية المختلفة، بهدف تشجيع القراءة والبحث واستخدام مصادر المعرفة المتنوعة المتوفرة في فروع المكتبات العامة.

ويستهدف البرنامج الطلبة من سن السادسة وحتى الثانية عشرة من العمر.ويشتمل في هذا العام على مخيمين، حيث يقام الأول خلال الفترة من 14 إلى 26 يوليو الجاري، خلال الفترة الصباحية من 10 صباحاً وحتى 1:30 بعد الظهر ومن 4 وحتى 7:30 مساءً. وسينظم المخيم الثاني من 28 يوليو إلى 9 أغسطس، بنفس توقيت المخيم الأول.