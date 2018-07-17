«داونتون آبي» إلى السينما بمشاركة أبطاله الأصليين

المصدر: لندن - رويترز

سيتحول المسلسل الدرامي الناجح «داونتون آبي»، الذي نال جوائز عدة، وتدور أحداثه حول منزل بريطاني في أوائل القرن العشرين، إلى فيلم سينمائي يشهد عودة الأبطال الأصليين للمشاركة في المشروع.

وذكرت شركة فوكاس فيتشرز للإنتاج والتوزيع السينمائي أن جوليان فيلوز، مؤلف المسلسل، كتب سيناريو الفيلم، وسيقوم بإنتاجه أيضاً.

وسيعود إلى كرسي الإخراج برايان برسيفال، الذي أخرج أول حلقة من المسلسل وعدة حلقات أخرى، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم هذا الصيف.

وقال المنتج غاريث نيامي في بيان: «عندما كان المسلسل يقترب من نهايته كان حلمنا أن نجلب لملايين المعجبين على مستوى العالم فيلماً، والآن بعد أن جمعنا الكثير من النجوم فسنبدأ عملية الإنتاج قريباً»، وأضاف: «سيناريو جوليان ساحر ومثير ومسلٍ، وفي أيدي برايان برسيفال نأمل أن ننجز شيئاً يتطلع إليه الناس مع عرض داونتون على الشاشة الكبيرة».