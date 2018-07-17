متنزه عائم من نفايات البلاستيك في روتردام

المصدر: Ⅶإعداد - فاتن صبح

أكثر من 1000 قدم مربع من النفايات البلاستيكية المقدر لها أن تلوث الشاطئ أعطيت حياةً أخرى في روتردام الهولندية، بفضل جمعية الجزيرة المعاد تدويرها التي افتتحت مؤخراً أول النماذج المكررة على شكل منتزه عائم مصنوع بكليته من النفايات البلاستيكية وأطلقت عليه تسمية «المنتزه المعاد تدويره».

ابتكار

وتمكنت جمعية الجزيرة المعاد تدويرها وشركائها الـ25، من ابتكار المنتزه المعاد تدويره، بدلاً من السماح للنفايات البلاستيكية بالوصول إلى المحيط. ويتألف المنتزه من منصات عائمة مصنوعة من بلاستيك مدور، ويعمد الفريق المشرف على نصب «الأفخاخ» على طول نهر ميز لاصطياد النفايات التي تخضع فيما بعد للتجميع والفرز، وتتحول إلى منصات المنتزه العائمة.

ولا تعتبر المنصات الخاضعة لتقنيات المعالجة والتدوير في جامعة فاخينيغن مجرّد وسيلة لتقليص التلوث البلاستيكي، بل إنها تشكل موطناً للحياة البرية. فالنباتات التي تنمو فوق سطح مياه النهر وأسفلها تتيح للغطاء النباتي التكاثر وصولاً إلى أعلى المنصات وتكوين بيئة قادرة على استضافة حياة بحرية مستدامة وتشجيع الأسماك على إلقاء البيوض أسفل تلك المنصات.