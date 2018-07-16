تعرف على المدن العربية الأعلى حرارة في 2018

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت العديد من مناطق العالم خلال الأسبوعين الماضيين طقسا "ملتهبا"، وسجلت بعض الأماكن ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، بلغت مستويات لم تعهدها من قبل.

ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، سجلت عدة مدن عربية درجات حرارة قياسية خلال الفترة القليلة الماضية، مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع في صيف 2018.

الإنفوغرافيك المرفق يرصد بعضا من أعلى درجات الحرارة التي سجلت في مناطق مختلفة من العالم خلال شهر يوليو الجاري.

ويستعرض الإنفوغرافيك بعض المدن العربية والمناطق في العالم، التي شهدت تسجيل هذه الأرقام القياسية وتواريخ ذلك.