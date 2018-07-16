«دار مراكش» تفتح نافذة إبداعية في الهواء الطلق

المصدر: الشارقة - البيان

اختارت دار الشعر بمراكش، وضمن انفتاح الشعر على الفضاءات العمومية، حديقة «مولاي عبد السلام» التي تقع بقلب مدينة مراكش. لتستضيف فقرة «أصوات معاصرة»، ضمن الاحتفاء بالتجارب الشعرية الجديدة بالمغرب، وأيضاً تتويجاً لفقرات الفصل الثالث من البرنامج الشعري لدار الشعر بمراكش، الذي شهد خلال موسم حافل، إطلاق العديد من المبادرات، ضمن استراتيجية محكمة انفتحت على التجارب الشعرية المغربية.

وشهد هذا اللقاء، إلى جانب القراءات الشعرية، تقديم مقاطع شعرية ممسرحة، حيث استطاع المسرحي الفنان فيصل كمرات أن يملأ مجازات واستعارات النص الشعري من خلال أداء كوريغرافي، في حوار شعري-مسرحي، كما شارك كل من الفنان محمد العمراني والفنانة وصال حاتمي، في وصلات غنائية من التراث الموسيقي المغربي والعربي.