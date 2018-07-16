«الفجيرة للثقافة والإعلام» تطلق «زاد المعرفة»

المصدر: الفجيرة- البيان

أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام انطلاق برنامجها الصيفي «زاد المعرفة» أول من أمس، الذي سيستمر حتى 15 أغسطس المقبل، ويقام في مركز الكتب والتوثيق في الفجيرة ومقر الهيئة في دبا الفجيرة. تخلل إطلاق البرنامج الصيفي توقيع كتاب «100 مقولة عن الشيخ زايد»، للكاتب محمد الحبسي، وذلك بمقر مركز الكتب والتوثيق في الفجيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أول من أمس بمقر مركز الكتب والتوثيق التابع للهيئة، بحضور حمدان كرم الكعبي المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وأسماء الكعبي مديرة مركز الكتب والتوثيق.

وتناول المؤتمر الصحفي البرنامج الصيفي الذي يهدف إلى استغلال أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع على المنتسبين والعمل على تسخير الجهود والطاقات لإنجاحه.

وقال حمدان كرم الكعبي: إن برنامج زاد المعرفة يقام للسنة الثانية على التوالي بإشراف الهيئة، حيث نسعى من خلاله إلى تنمية مهارات المشاركين فيه، وزيادة معارفهم، وإحياء الموروث الشعبي في نفوسهم، إضافة إلى شغل وقت فراغهم بما هو نافع ومفيد خلال الإجازة الصيفية، حيث يتضمن البرنامج العديد من الأنشطة التي ستقام خلال 5 أسابيع متتالية، إلى جانب العديد من البرامج الأدبية والثقافية والتراثية والفنية والشعبية، التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعمل على كشف المواهب الإبداعية الجديدة، حيث تهتم الهيئة وضمن استراتيجية عملها بالكشف عنها وتبني الموهوبين في كافة المجالات.