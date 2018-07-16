مواقع خليجية في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي

المصدر: إعداد: خلود حوكل ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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تضم قائمة اليونيسكو للتراث العالمي عدداً من المعالم والمواقع التراثية الخليجية، التي أضافت بعداً تاريخياً مهماً للمنطقة، وتحظى بتاريخ مهم يعود لآلاف السنين، وهي مواقع أثرية تحفل بالمعالم الأثرية التي جعلتها جديرة بإضافتها إلى القائمة.

وفيما يلي عدد من هذه المناطق في الخليج العربي، وآخرها منطقة قلهات في سلطنة عمان.

مدينة العين

تعد منطقة المعالم التراثية في العين أول موقع تراثي إماراتي في قائمة اليونيسكو، وتضم المنطقة العديد من المواقع الأثرية، كموقع هيلي الأثري، إضافة إلى واحة العين، ومدافن حفيت، وبدع بنت سعود.

واحة الأحساء

سجلت واحة الأحساء الواقعة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية هذا العام ضمن القائمة. وتتميز بكثرة النخيل التي يتجاوز عددها مليوناً ونصف مليون نخلة، حيث تعد إحدى أكبر الواحات في العالم، وتوجد فيها، أيضاً، عدة معالم أثرية.

قلهات

سُجلت مدينة «قلهات» الأثرية، الواقعة في ولاية صور في سلطنة عمان، في قائمة التراث العالمي هذا العام 2018، وتحدها أسوار داخلية وخارجية، وتعود أهميتها إلى مينائها المهم في منطقة شبه الجزيرة العربية، ويوجد فيها عدد من القبور الأثرية الضخمة، من أبرزها ضريح بيبي مريم، وهو أبرز الآثار في مدينة قلهات التاريخية.

طريق اللؤلؤ

يقع في مملكة البحرين في المحرق، ويعكس هذا الموقع الحياة في تلك الفترة التي كانت تعتمد على صيد اللؤلؤ بالطرق التقليدية قبل ظهور اللؤلؤ الصناعي، الذي كان ركيزة اقتصاد المنطقة.