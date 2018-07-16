روايات جديرة بالقراءة لدوستويفسكي

المصدر: إعداد - عمر حرزالله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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يعتبر فيودور دوستويفسكي من أهم الأدباء والكتاب الموهوبين في العالم وقد صور لنا أعماق النفس البشرية من خلال تحليله الذكي لأعماله المتعلقة بالمواضيع الفلسفية الكبرى، وتعد رواياته من الروائع الجديرة بالقراءة.

1- ملاحظات من تحت الأرض

يتطرق الكاتب في هذه الرواية إلى المعضلات الوجودية ويثير جدلاً مع الفلسفة الغربية الحديثة. بطل الرواية يعاني من «مرض القرن» ويحدثنا عن السخافة والخمول الخارج من ألمه الجسدي والعقلي.

2- الجريمة والعقاب

يكشف لنا الكاتب في هذه الرواية مفاهيم الجريمة والخلاص من خلال المعاناة، وتركز على الألم النفسي والمعضلات الأخلاقية التي يعاني منها طالب فقير يقدم على قتل مرابية بدم بارد.

3- الأبله

تتحدث هذه الرواية عن نبيل روسي ساذج يدعى ميشكين يعود من مصح سويسري إلى سانت بطرسبرغ، ويواجه المتاعب بعد أن يحاول تحقيق

السعادة لأعدائه وأصدقائه.

4-المقامر

يبحث دوستويفسكي في هذه الرواية القصيرة عن موضوع الإدمان على لعبة الروليت، ويصور لنا بذكاء تطور الحياة الاجتماعية للطبقة العليا والعلاقات الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء.

5- الإخوة كارامازوف

هي آخر وأعقد رواية لدوستويفسكي، تحدث فيها عن مأساة أسرة كارامازوف التي يقتل فيها الأب أبناءه الثلاثة، وناقش العديد من المواضيع كالأخلاق والإيمان والإبحار في تصوير النفس البشرية.