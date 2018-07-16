رانيا يوسف تصور فيلمين جديدين

المصدر: القاهرة - جنا حماد

تعيش الفنانة رانيا يوسف حالة من النشاط الفني، في الفترة الحالية، حيث تواصل تصوير مشاهد فيلميها الجديدين «عش الدبابير» و«دماغ شيطان».

ويشارك رانيا بطولة «دماغ شيطان» الفنان باسم سمرة، في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم «الدولي»، فيما اقترب المخرج كريم إسماعيل من الانتهاء من تصوير أحداث العمل، تمهيداً لتحديد موعد طرحه في صالات السينما. وتدور أحدث الفيلم حول عدد من القضايا التي أصبحت تشغل الناس، مثل: الفقر.

وبالتزامن مع ذلك، تواصل رانيا تصوير فيلم «عش الدبابير» الذي يشاركها بطولته مجدي كامل وسارة سلامة، من تأليف حمدي يوسف وإخراج عادل الأعصر. يشار إلى أن رانيا يوسف عرض لها أخيراً في الدراما مسلسل «كأنه إمبارح» وشاركها في بطولته أحمد وفيق، وأحمد خليل.