الأرشيف الوطني يثري معارف الطلبة بإنجازات الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الأرشيف الوطني، في مقره بأبوظبي، نحو 100 طالب وطالبة في رحلتين علميتين، قام بهما المشاركون في كل من مبادرة المخيم الصيفي لمركز أبوظبي النسائي، والمخيم الصيفي الأول للمركز الوطني للتأهيل في يومين متتاليين.

ونظّم الأرشيف الوطني لطالبات مخيم مركز أبوظبي النسائي ورشة قرائية في كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد». كما قدّم للطلبة محاضرة بعنوان «الهوية الوطنية والولاء والانتماء.. قيم وطنية عليا»

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الأرشيف الوطني أنشطته وفعالياته لأداء رسالته وأهدافه في نشر قيم المواطنة الصالحة، وتعزيز الهوية الوطنية.

وينطلق الأرشيف الوطني في اهتمامه بالطلبة وبناء الأجيال المثقفة التي تحافظ على مكتسبات الوطن وتشارك بصورة فعالة في تنميته ورفعته، من دوره في التنشئة الوطنية للأجيال عبر غرس القيم التي تعزز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة، وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية.

ويغتنم الأرشيف الوطني عام 2018 «عام زايد» ليحفز الأجيال لتستلهم من سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الدروس والعبر التي تعزز الانتماء للوطن، والولاء للقيادة الحكيمة، وترسّخ الهوية الوطنية، وتعزز أيضاً قيم المواطنة الصالحة في نفوس الأجيال التي ستتولى مواصلة البناء والتطور.

وعلى الصعيد نفسه، فإن الأرشيف الوطني يعزز، عبر ورشه القرائية في سيرة الشيخ زايد لدى الطلبة، قيم القائد المؤسس ومآثره، وبذلك تظل أفعال الشيخ زايد وأقواله منارات تضيء دروب النجاح، وترسّخ في النفوس حب الوطن والتمسك بالهوية.