التصوير الفوتوغرافي.. صنعةً «10»

اخترت التخصص وأضفت عملاً لتغطية نفقاتك واستعنت على الصنعة بالأقران وأنجزت خطة عمل وبدأت تنفيذها واقتنيت الأدوات اللازمة، ووضعت ملف أعمالك الفني الشخصي الذي عرّف الجمهور بك، وأطلقت موقعك الخاص وأنتجت موادك التسويقية، وانطلقت بعمليات التسويق اليومي، واستثمرت شبكة علاقاتك من العائلة والأصدقاء، وتطوّرت سمعتك في مجتمع الأعمال المحلي، والآن عليك الانطلاق عبر الإنترنت.

كثير من المصورين يستخفّون ببناء خطة تسويق عبر الإنترنت، وقد يتجاوز أحدهم ما يُدعى بالإنجليزية SEO وهو أن تكون بين نتائج البحث العليا على محرّكات البحث عن طريق ما يمكنك تضمينه في المحتوى الذي تضعه على الإنترنت، وكل هذا من دون تكلفة أو رسوم (فتلك المدفوعة تدخل تحت إعلانات محرّكات البحث وهذا مبحثٌ آخر قد نعودُ إليه لاحقاً)، ويغرق البعض الآخر في عمليات التسويق المحلي والعلاقات والتزكيات التي يحصل عليها من الشبكات التي أشرنا إليها آنفاً، وقد يرى في هذا استثماراً أجدى مما قد يعود عليه من خلال الإنترنت، وللأمانة فهذا أمرٌ لا يحتمل الصواب أو الخطأ فهو بحسب ماتراه أنت مناسباً.

التسويق عبر الإنترنت هو طريقة للوصول / للحصول على جمهورٍ جديد، وهو موضوعٌ واسعٌ، سنوردُ هنا عدداً من الطرق عَلّها تكون مدخلاً إلى عوالم الفضاء السيبيري:

- ابنِ حضورك على الإنترنت من خلال تواصلك مع الصحفيين ومديري المواقع لينشروا مقالات تتناول أعمالك.

- اكتب مقالات تعليمية أو مقالات رأي جذابة لنشرها على مواقع متخصصة أو عامة لتستدرج من خلالها روّاد تلك المواقع ليزوروا موقعك.

- ابنِ لموقعك قاعدة بيانات لإرسال نشرةٍ فصليةٍ عن أعمالك.

- اصنع مواد تعليمية - فيديو وعروض تقديمية وومضات وانشرها عبر موقعك.

- أتقن بناء حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي (بلا إفراط أو تفريط) واحذر أن تغفل عن المتابعين فيتحولوا عنك.

فلاش

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