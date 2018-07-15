فعاليات عالمية في «صيف أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

يستمر موسم صيف أبوظبي 2018 في تقديم عروضه الخاصة وفعالياته الترفيهية العالمية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث يحظى الموسم بتفاعل واسع من جمهور القاطنين وزوار أبوظبي القادمين من الخارج .

وتستمر عروض الموسم حتى 18 أغسطس المقبل، بينما تقام في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري مجموعة من الفعاليات أبرزها: «عروض حية طوال اليوم» في قصر الإمارات أيام 26 و27 و28 يوليو، وتقدم ثلاثة عروض عالمية هي، عروض المؤثرات الخاصة بأفلام بوليوود، والعرض المسرحي «ظلال اليراعات» وعرض «القمر-الفأر في فضاء أوديسي».

كما يجتمع الشباب من حول العالم لمتابعة فقرات الحفل العالمي المبهر الذي يقدمه مهرجان الموسيقى الاستعراضية الإلكترونية البلجيكي، كما تقام الفعالية في قاعة دو بجزيرة ياس يوم السبت 28 يوليو .