مهرجان قرطاج ينطلق على أنغام الموسيقى الأندلسية

المصدر: تونس - رويترز

حملت الموسيقى الأندلسية الحاضرين في افتتاح الدورة الرابعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي الليلة قبل الماضية في رحلة حالمة بألحان ساحرة من قرطاج إلى أشبيلية، مروراً بالجزائر والمغرب في عرض موسيقي بعنوان «من قرطاج إلى إشبيلية»، للموسيقار التونسي محمد الأسود.

يحتفي العرض بموسيقى المألوف «الموشحات الأندلسية»، التي تشترك فيها دول المغرب العربي، وتسعى كل منها للمحافظة على أسلوبه التراثي الأصيل.

وحضر حفل الافتتاح وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين، وعدد من أعضاء الحكومة، والسفراء والفنانون.

وشارك في العرض ألمع نجوم موسيقى المألوف ذات الأصول الأندلسية من بلدان المغرب العربي، مثل زياد غرسة، ودرصاف الحمداني من تونس، وعباس الريغي من الجزائر، وعبير العابد من المغرب، إضافة إلى ماريا مارينا من إسبانيا.