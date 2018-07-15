«فن صناعة البهجة» يوثق مسيرة المهرجان القومي للمسرح

المصدر: القاهرة- جنا حماد

إصدار متكامل يوثق مسيرة المهرجان القومي للمسرح المصري سيكون أبرز عناوين وفقرات فعاليات الدورة الـ11 للمهرجان القومي للمسرح: دورة «الكاتب محمود دياب»، خلال الفترة من 19 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل.

وكشف رئيس المهرجان الدكتور حسن عطية، أن هذه الدورة من المهرجان ستشهد هذا الكتاب التذكاري الأول بعنوان «فن صناعة البهجة المسرحية»، الذي يتضمن توثيقاً شاملاً ودقيقاً لدورات المهرجان القومي العشر السابقة، بحيث يسهل على مؤرخي الحركة المسرحية والمهتمين الإلمام بكل التفاصيل لكل الدورات سواء العروض المشاركة أو لجان التحكيم أو لجان المشاهدة والندوات والجوائز واللائحة وإصدارات كل دورة من الكتب والفعاليات المختلفة الرسمية والهامشية التي تحدث على مدار كل دورة.

وأكد عطية أن المهرجان سيصدر أيضاً 7 مطبوعات عن المكرمين في الدورة الجديدة، أولها عن الكاتب الراحل محمود دياب، إضافة إلى دراسة عن المخرج جلال الشرقاوي بعنوان «رجل مسرح شامل»، ودراسة عن «محمد أبو العلا السلموني.. مؤلفاً»، وأخرى بعنوان «حسين عبد القادر.. مخرجاً» ودراسة عن «الدكتورة سميرة محسن.. ممثلة» ودراسة أيضاً بعنوان «حسين العزبي.. مصمم سينوجرافيا» كتبتها الدكتورة عايدة علام، والدراسة الأخيرة عن «محمد الرفاعي.. ناقداً».