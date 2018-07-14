«ويدوز» يفتتح مهرجان لندن السينمائي

المصدر: لندن - رويترز

يعود المخرج البريطاني ستيف مكوين بأول فيلم روائي طويل له منذ فاز فيلمه «12 ييرز أ سليف» بجائزة الأوسكار عام 2013، ولكن هذه المرة بفيلم الإثارة «ويدوز» الذي سيعرض في افتتاح مهرجان لندن السينمائي في أكتوبر، والفيلم من بطولة الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيز وميشيل رودريغيز بطلة سلسلة أفلام «فاست آند فيوريس» والممثلة إليزابيث ديبيكي.

ويصف موقع المهرجان على الإنترنت الفيلم الذي تدور أحداثه في مدينة شيكاغو الأميركية بأنه «فيلم إثارة مركب عن مجموعة من النساء لا يربطهن سوى ديون خلفتها الأنشطة الإجرامية لأزواجهن الراحلين». والفيلم مقتبس عن مسلسل تلفزيوني في ثمانينيات القرن الماضي من تأليف كاتبة الروايات البوليسية البريطانية ليندا دي بلانت.