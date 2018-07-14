«تريو» غنائي يجمع راشد الماجد ووليد الشامي وماجد المهندس

المصدر: دبي - البيان

أطلق نجوم الفن العربي راشد الماجد وماجد المهندس ووليد الشامي فيديو كليب أغنية أنا أنا من كلمات تركي آل الشيخ وألحان وليد الشامي وإخراج بسام الترك، وقد قام المخرج بسام الترك بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بصورة راقية تليق بعمالقة الفن، حيث استغرق تصوير الكليب يومين بدبي في فندق فرزاتشي دبي.

حيث يجسد الكليب الفنانين ضمن حفل فخم، أما بالنسبة لفكرة العمل فقد أكد المخرج أنه تتوقف جميع الأفكار بوجود عمالقة كالــشاعر تركي آل الشيخ وراشد الماجد وماجد المهندس ووليد الشامي وهذا يغــني عن أي فكرة أخرى تقدم حيث وجودهم أقوى من أي فكرة، وسلم أن يقدم صورة جــميلة لإظهار العمل بالشكل الذي يليق به.

عمالقة

وأكد المخرج بسام الترك عن سعادته وفخره بهذا العمل كونه يجمع عمالقة من الفن العربي والذين يتمتعون بقاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي إضافة إلى الكلمات الراقية للشاعر تركي آل الشيخ مما ينعكس إيجاباً على العمل ويحمل ضخامة هذه الأسماء الكبيرة مجتمعة في عمل غنائي مصور.

وقال إنه يرفع القبعة بوجوده في هذا العمل وأمام هذه الكلمات الراقية للشاعر تركي آل الشيخ ولعمالقة الفن وأن وجود هذه الأهرام الأربعة من شعر ولحن وغناء أقوى من أي فكرة وأي تقنية بالعمل.

وتمنى أن يكون قدم الصورة التي تليق بهذا العمل للجمهور وللمعنيين بالعمل بطريقة تليق بالمستوى الفني للعمل، مؤكداً أن فكرة الكليب إظهار الأغنية ومعناها والفنانين وليس بشكل درامي مما يؤثر سلباً على العمل الغنائي. ومعتبراً أن هذا العمل يشكل خطوة مهمة ونقطة تحويل في مسيرته المهنية.

وتوجه بالشكر إلى تركي آل الشيخ ولعمالقة الفن وماجد المهندس وراشد الماجد ووليد الشامي ولهذه الثقة التي منُحت له متمنياً أن يكون عند حُسن ظنهم كما توجه بالشكر للمخرج والشاعر فائق حسن وحسن طالب وراشد الكواري والإعلامي عبدالله مخارش. هذا وقد تخطى الكليب الخمسة ملايين مشاهد خلال أيام من نشره على موقع اليوتيوب كما عرض على أبرز المحطات العربية.