«أصوات معاصرة» بدار الشعر في مراكش اليوم

المصدر: مراكش - البيان

تنظم دار الشعر بمراكش فقرة «أصوات معاصرة» وذلك مساء اليوم «بمنطقة مولاي عبدالسلام» بمراكش،والشعراء المشاركون هم: نزار كربوط ويوسف الأزرق وفاطمة حاسي وعتيقة بنزيدان يكتبون الديوان الثاني من محطة أصوات معاصرة، والتي اختارت، من خلاله، دار الشعر بمراكش أن تنفتح على منجز شعري يخط اليوم مستقبل القصــيدة المغربية.

وستشهد هذه الفقرة، الى جانب القراءات الشعرية، تقديم مقاطع شعرية/‏ممسرحة، حيث يملأ المسرحي الفنان فيصل كمرات مجازات واستعارات النص الشعري من خلال أداء كوريغرافي، في حوار شعري - مسرحي، فيما يـــعرف هــذا اللقاء الشعري مشاركة الفنان محمد العمراني والفنانة وصال حاتمي، في وصلات غنائية تمتح من التراث الموسيقي المغربي والعربي.