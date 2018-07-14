«جائزة نون للفنون» تستلهم قيم الشيخ زايد في دورتها الجديدة

المصدر: الشارقة - البيان

وجه «مركز كولاج للمواهب» التابع لـ«نادي سيدات الشارقة» دعوة إلى الفنانات والمصورات المواطنات والمقيمات في الدولة للمشاركة في الدورة الثانية من جائزة نون للفنون التي تنطلق هذا العام تحت شعار «عالم من المشاعر»، مستلهمة قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تزامناً مع «عام زايد».

واعلن مركز كولاج للمواهب عن فتح باب التسجيل للجائزة غداً، وأن الجائزة تستهدف الموهوبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 ـ 40 عاماً للتعبير عن رؤيتهن حول قوة التجارب الداخلية الذاتية الفكرية والنفسية والبدنية.

وقالت شيخة السويدي، مدير مركز كولاج للمواهب: «يسعدنا فتح أبواب التسجيل للمشاركة بالدورة الثانية، ويمثل موضوع هذا العام مادةً ملهمة ومؤثرة للمشاركات حيث يرسخ المبادئ والقيم السامية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، طيلة حياته ودوره الرئيسي في بناء الدولة».