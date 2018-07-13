37 عرضاً في دورة «القومي للمسرح المصري» الـ11

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري مشاركة 37 عرضاً مسرحياً في المسابقة الرسمية للدورة الحادية عشرة التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وتمثل العروض المشاركة مختلف قطاعات المسرح المصري الحكومي والخاص والجامعي وكذلك مسرح الطفل.

وقال المخرج إسماعيل مختار، مدير المهرجان، في مؤتمر صحافي أمس: المهرجان القومي للمسرح يعتبر من أهم الفعاليات التي تقام كل عام، وهو فرصة للمسرحيين من أجل أن يلتقوا ويشاهدوا أعمال بعضهم البعض.

وأضاف: وجود 37 عرضاً في المسابقة الرسمية له معنى كبير.. مصر تنتج أكثر من 2500 عرض سنوياً، ونحن لدينا طاقات إبداعية كبيرة جداً في مسارح الدولة والجامعات والمعهد العالي للفنون المسرحية وفرق المستقلين، وهدفنا هو حركة مسرحية قوية.

عروض

ومن أبرز العروض المشاركة (سلم نفسك) من إنتاج صندوق التنمية الثقافية وإخراج خالد جلال، و(يوتيرن) من إنتاج مسرح الطليعة وإخراج السعيد منسي، و(مسافر ليل) من إنتاج مسرح الهناجر وإخراج محمود فؤاد صدقي، و(قلعة الموت) لفرقة الرقص المسرحي الحديث وإخراج مناضل عنتر.

يبلغ إجمالي قيمة جوائز المهرجان 375 ألف جنيه (نحو 21 ألف دولار). وتقدم جميع العروض بالمجان للجمهور في الفترة من 19 يوليو إلى الثاني من أغسطس. ويكرم المهرجان في دورته الجديدة مجموعة من الفنانين المصريين منهم الممثلة سميرة محسن والمخرج جلال الشرقاوي والكاتب محمد أبو العلا السلاموني.

مسرح

كما يهدي المهرجان دورته الحادية عشرة إلى روح الكاتب الراحل محمود دياب (1932-1983) الذي قدم عشرات الأعمال للمسرح المصري منها: (باب الفتوح)، (البيت القديم)، (الزوبعة)، (أرض لا تنبت الزهور)، إضافة إلى العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

ويقام على هامش المهرجان (ملتقى الطفل) الذي يضم ستة عروض وتشرف عليه الممثلة عزة لبيب.

وقال الناقد المسرحي حسن عطية رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري في المؤتمر الصحفي: إن دولة السودان هي ضيف الشرف هذا العام. ويعرض لها المهرجان مسرحية (كتمت) تأليف نصر الدين عبد الله وإخراج حاتم محمد علي.