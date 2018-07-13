«أصوات» تستجلي مستقبل القصيدة في بيت الشعر بمراكش

المصدر: مراكش - البيان

ينظّم بيت الشعر في مراكش، غداً، فعالية «أصوات معاصرة»، ابتداءً من الساعة الثامنة ليلاً في فضاء «عرصة مولاي عبدالسلام»، وذلك ضمن انفتاح الدار على مزيد من الأصوات المعاصرة اليوم في المشهد الشعري المغربي، وأيضاً لمواصلة استراتيجية الدار في الانفتاح على الفضاءات العمومية المفتوحة والتي أطلقتها من حدائق الشعر بعين أسردون إلى خيمة الشعر الحساني بالداخلة.

الشعراء المشاركون في الحدث هم: نزار كربوط ويوسف الأزرق وفاطمة حاسي وعتيقة بنزيدان، حيث يكتبون الديوان الثاني من محطة أصوات معاصرة، والتي اختارت من خلاله دار الشعر بمراكش أن تنفتح على منجز شعري يخطّ اليوم مستقبل القصيدة المغربية.

وستشهد هذه الفقرة، إلى جانب القراءات الشعرية، تقديم مقاطع شعرية ممسرحة، للفنان فيصل كمرات.