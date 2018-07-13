حبيب الصايغ يهنئ الروائي نافذ الرفاعي برئاسة «كتّاب فلسطين»

المصدر: أبوظبي - البيان

هنّأ الشاعر والكاتب الصحافي الإماراتي حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الروائي الفلسطيني نافذ الرفاعي، في مناسبة انتخابه أميناً عاماً للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، ولأعضاء المجلس الجديد في الأرض المحتلة. جاء ذلك في برقية خاصة أرسلها الصايغ.

وأكد الصايغ في برقيته أن فلسطين ستظل مركز اهتمام الأدباء والكتاب العرب في كل مكان، حتى تحرير آخر حبة رمل فيها، من النهر إلى البحر، وأنها ستظل قضية العرب المركزية، والجرح الذي ينزف في قلوب كل المخلصين، وأنه لن يهدأ بال الأدباء والكتاب العرب إلا بعودة كل النازحين، ورفع العلم الفلسطيني على كامل هذه الأرض التاريخية.

كما أشاد الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالجهد الكبير الذي بذله الشاعر مراد السوداني، الأمين العام السابق، للحفاظ على حقوق أعضاء اتحاد فلسطين العريق، والتعاون الخلاق مع الأمانة العامة ومع كل الأعضاء المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، مشدداً على ثقته بأن مسيرة النضال الفلسطيني ستستمر، وأن شعلة فلسطين ستظل متوهجة حتى اكتمال التحرير.