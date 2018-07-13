«مهمة مستحيلة 6» في الصالات 25 الجاري

المصدر: باريس - رويترز

يعود النجم توم كروز هذا الشهر في أحدث أفلام سلسلة مهمة مستحيلة «ميشن إمبوسيبل» للقفز بالمظلات، فيما يقول الممثل سايمون بيج، الذي يشاركه البطولة، إن الفيلم «يتجاوز التوقعات» بالنسبة لأفلام الحركة. وسيبدأ العرض العالمي للجزء السادس من السلسلة في دور السينما في 25 يوليو الجاري.

ويقوم كروز، في الفيلم الجديد «ميشن إمبوسيبل - فول أوت»، بالقفز من طائرة نقل عسكرية من ارتفاع 25 ألف قدم، ويقود طائرة هليكوبتر بين وديان جبلية، ويقود دراجة نارية بدون خوذة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور حول قوس النصر في باريس.

وقال بيج: إن الفيلم «يتجاوز التوقعات تماماً. إنه شكلٌ جنوني للتطور».

وأبلغ بيج «رويترز» قبيل العرض الأول للفيلم في باريس، أمس: «سعيد لكوني الشخص الذي يشغل جهاز الكمبيوتر على الأرض. أنا جزء من الأحداث، ولكنني غير مضطر للمخاطرة بحياتي».