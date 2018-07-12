شركة تبعث رسالة غريبة إلى زبونة ميتة!

المصدر: البيان الالكتروني

بعثت شركة "باي بال" PayPalلخدمات الدفع الآلي رسالة إلى سيدة توفيت إثر مرضها بالسرطان لتُخطرها بأن وفاتها انتهكت قوانين الشركة ويُمكن أن تتخذ ضدها إجراءً قانونياً نتيجة لذلك.

واعتذرت الشركة بعد إدراكها لما حدث لزوج الراحلة، ثم بدأت تحقيقاً لمعرفة الطريقة التي بُعثت بها تلك الرسالة.

ونقل موقع بي بي سي عن الزوج بعدما انتشر الأمر قوله إنه يهدف توعية المؤسسات بالضرر الذي يمكن أن تسببه الرسائل الأوتوماتيكية.

وقد أخبر الأطباء ليندسي بإصابتها بمرض سرطان الثدي قبل ذلك بعام ونصف العام، ثم استشرى المرض إلى رئتيها ودماغها.

وأبلغ زوج السيدة ديردل الشركة بوفاة زوجته قبل ثلاثة أسابيع، ثم أرسل نسخة عن شهادة وفاتها ووصيتها وبطاقتها الشخصية كما طُلب منه، فإذا به يتلقى رسالة باسمها بُعثت إلى بيتهما في بكلبيري في ويست بيركشير تحمل العنوان التالي: "هام: يرجى قراءة هذه الرسالة بتمعّن"، ويقول نص الرسالة إن السيدة ديردل مدينة للشركة بمبلغ 3,200 جنيه استرليني لأنها "انتهكت الشرط 15.4 سي من الاتفاقية بينك وبين (باي بال) لأننا توصلنا بخبر وفاتك، وهو انتهاك لا يمكن إصلاحه".