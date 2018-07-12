الأردن ينفي وجود مرض خطير باسم SOL

المصدر: البيان الالكتروني

جددت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، التأكيد على أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول مرض جديد خطير تحت اسم SOL، هو عار عن الصحة.

ووفق وكالة "بترا" الرسمية قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حاتم الأزرعي: إنه لا يوجد مرض مسجل محلياً أو إقليمياً أو عالمياً بهذا الاسم؛ مما استوجب التوضيح انسجاماً مع الأمانة العلمية وموضوعية التوعية الصحية واستنادها إلى الحقائق الطبية وليس التحذير المبني على الإشاعة.

وأكد "الأزرعي" أن هناك أمراضاً حقيقية وواقعية وليست من نسج الخيال، يسببها التبغ بجميع أشكاله، وتشكل خطراً داهماً على الصحة العامة وصحة الأفراد وسلامتهم.

وأشار إلى أن الوزارة تحذّر من مخاطر التبغ وأضراره على الصحة والأمراض التي يسببها؛ وفي مقدمتها أمراض السرطان والقلب التي ينتج عنها ملايين الوفيات سنوياً حول العالم.