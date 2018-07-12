«دبي للثقافة» و«هيئة الفجيرة» تناقشان التعاون المشترك

المصدر: دبي ـ البيان

بحث سعيد النابودة المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون، أمس، ووفد من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، برئاسة حمدان كرم الكعبي المدير العام للهيئة، سبل التعاون الثقافي بين الطرفين، وتعزيز الشراكة في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية، وذلك خلال زيارة الوفد لمقر الهيئة. وناقش الجانبان خلال اللقاء، سبل دعم التعاون في عقد الدورات التدريبية والورش المختلفة، وآلية توثيق الوثائق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار حمدان الكعبي إلى أن هذه الزيارة تأتي من منطلق حرص الهيئة على الارتقاء بالثقافة المحلية، عبر تبادل الزيارات مع الجهات المعنية بالشأن الثقافي، في المجالات الفنية والثقافية المختلفة، لتأسيس شراكة حقيقية مفادها تحفيز التنوع الثقافي والفكري وتطوير نطاق التبادل المعرفي والاستراتيجي.