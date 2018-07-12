الرداد وإيمي في «دويتو» غنائي جديد

المصدر: القاهرة - جنا حماد

كشف الفنان حسن الرداد، عن اعتزامه تسجيل أغنية تجمعه بزوجته إيمي سمير غانم (دويتو)، من المقرر تصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحها على القنوات الفضائية قريباً.

وأضاف الرداد، إن الفكرة جاءت له هو وزوجته بعد أن وجدا أغنية لكاتب شاب فكرتها جديدة وبعيدة تماماً عن كل ما قدماه معاً في الأعمال التي جمعتهما سوياً.

وتطرق الرداد إلى مسلسله الأخير «عزمي وأشجان»، والذي حقق نجاحاً جيداً، سواء في نسب المشاهدة على التلفزيون أو من خلال يوتيوب، موضحاً أنه رغب في تقديم عمل كوميدي هذا العام من أجل التنويع، خصوصاً وأن مسلسله قبل الماضي كان تراجيدياً. وشارك في بطولة مسلسل «عزمي وأشجان» إلى جانب حسن الرداد وإيمي: سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، من إخراج إسلام خيري.