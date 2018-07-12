«صيف الشارقة» حافل بالترفيه والتعليم

المصدر: الشارقة - البيان

مجموعة من الفعاليات الصيفية المتميزة لكل أفراد العائلة، تجمع بين الترفيه والتعليم من خلال نشاطات متنوعة في مجال العلوم والفنون، تحت مظلة حملة «صيف الشارقة» أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أخيراً، إطلاقها من قبل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

القصباء

وتستعد القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في الإمارة، لإقامة مخيم صيفي خلال الفترة من 15 يوليو إلى 16 أغسطس يهدف إلى تحفيز الطاقات الإبداعية للأطفال والناشئة وتشجيعهم على الاستفادة المثلى من أوقات الفراغ خلال عطلة الصيف، عبر ورش عمل تعليمية ترفيهية متنوعة.

تطوير

ويقام المخيم في مسرح القصباء بالتعاون مع مركز «ستيما» التعليمي، الذي يقدم سلسلة من الدورات التدريبية لمساعدة الأطفال على تطوير مهارات التواصل والتفكير الناقد واتخاذ القرار وحل المشاكل.

فنون

ومن المقرر أن تنظّم القصباء أيضاً في عيد الأضحى مهرجاناً لمدة ثلاثة أيام يتضمن مجموعة من العروض الفنية في مسرح القصباء والفعاليات الترفيهية والنشاطات التفاعلية المتنوعة في الممشى على جانبي القناة.. وغير ذلك الكثير من الفعاليات في مشروع مليحة للسياحة الأثرية والبيئية وواجهة المجاز المائية..وغير ذلك.