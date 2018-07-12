تأجيل طرح الجزء 5 من «إنديانا جونز» إلى 2021

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

أعلنت شركة والت ديزني تأجيل طرح الجزء الخامس من سلسلة أفلام (إنديانا جونز) التي يقوم ببطولتها النجم هاريسون فورد إلى عام 2021 لتتأخر بذلك عودة فورد لأداء دور المغامر الشهير على الشاشة الكبيرة عامين عن موعدها المقرر.

وكان من المزمع طرح الفيلم عام 2019 لكن الموعد تأجل لاحقاً إلى 2020. وجاء قرار التأخير الجديد بعد تقارير نشرتها مؤسسات صحفية في هوليوود وأفادت بأن سيناريو الفيلم ليس جاهزاً وأن كاتباً آخر صار مكلفاً بتعديله.

وسيعيد الجزء الجديد فورد للعمل مع المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج لتقديم السلسلة الناجحة التي ضمت أربعة أجزاء وحصدت قرابة ملياري دولار في شباك التذاكر العالمي. وبذلك فإن الجزء الخامس من السلسلة، الذي لم يعلن عن اسم له حتى الآن، سيطرح بعد 13 عاماً على طرح آخر أجزاء السلسلة.