جمعة الماجد ووفد «دار الكتب» يبحثان تبادل الخبرات

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل معالي جمعة الماجد، أخيراً، وفداً من قطاع دار الكتب التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ضم كلاً من أحمد محمد عبيد الهنداسي رئيس وحدة المخطوطات، وعبد الله السريحي، وبسام بارود وحدة المخطوطات، وابتسام أبو قياص، وحمدة المنصوري، والشاعر زهير ظاظا.

تهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات الثقافية في مجال المكتبات، وتطویر التواصل بین الجهتين. وخلال اللقاء تباحث الطرفان في العديد من القضايا الثقافية، خصوصاً ما يتعلق بالمخطوطات.

وأوضح معالي جمعة الماجد اهتمام المركز بالكتب والمخطوطات، وأشار إلى المشروع الجديد الذي يعمل المركز عليه، وهو جمع كتب المهجر، وهي كتب الأدب التي ألفت في البلاد التي هاجر إليها الأدباء والمفكرون العرب مثل الأميركيتين وغيرها.