شاهد .. أول لقطات للاعبي "كهف الموت" بغرفة العلاج

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت مقاطع فيديو، نشرها موقع "سكاي نيوز" البريطاني، الفتية التايلانديين الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه، يتلقون العلاج داخل أحد المستشفيات، وسط حضور عاطفي مؤثر لعائلاتهم بعد أيام المحنة الطويلة.

ويرصد الفيديو أول لقطات للأطفال، بعد إنقاذهم من الكهف، وهم في حالة صحية جيدة، رغم فقدانهم بعض الوزن، حسب ما صرح به مسؤول طبي تايلاندي.

ويظهر بعض أولياء أمور الأطفال خارج القاعة، يبكون ويلوحون بأيديهم لفلذات أكبادهم.

ويتلقى الفتيان رعاية خاصة من الأطباء والممرضات، فيما لا يزال ممنوعا على عائلاتهم وأصدقائهم ولوج القاعة التي يرقدون بها من أجل منحهم الراحة الكافية، وفق ما نشرته سكاي نيوز عربية.

وقال ثونغتشاي ليرتويلاراتانابونغ، مفتش الصحة العامة، إن الأطفال سيحتاجون إلى العلاج لمدة 7 أيام.

وحوصر فريق "وايلد بورز" لكرة القدم مع مدربهم، في 23 يونيو، أثناء استكشافهم لمجمع الكهوف بعد تدريب على كرة القدم، حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الأنفاق.

وبعد محنة استمرت 18 يوما، نجح الغواصون، الثلاثاء، في إنقاذ الفريق ومدربهم في مهمة عالية المخاطر داخل الممرات المغمورة بالمياه.

وجذبت محنة الفتية ومدربهم اهتمام العالم، حيث تدفق غواصون ومهندسون ومسعفون من العديد من دول العالم لتقديم المساعدة.

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