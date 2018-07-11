"الكاسكو" الإفريقي ببغاء نادر يقرأ القرآن

المصدر: دبي – رفيف الخليل

لا غرابة أن تسمع طيراً يردد آيات من القرآن الكريم أو يرحب بأصحاب المنزل، فهو بات فرداً من العائلة. مثل هذه الطيور النادرة تتسم بالذكاء الحاد وإظهار عاطفة كبيرة، ويعد ببغاء الكاسكو الإفريقي الموجود في سوق الطيور والحيوانات الأليفة بدبي من أكثر الطيور الناطقة استجابة للتدريب طالما يعامل معاملة لطيفة.

إذا كان لديك الإلمام الكافي بالطيور، فإن ببغاء الكاسكو الإفريقي يعد الأفضل من بين الطيور التي تربى في المنزل، حسب ما يبين محمد عيسى، مشرف سوق الطيور. وليس من السهل للهواة تفهم طبائع وخصائص هذا الطير إنما يتطلب الاعتناء به جدية ومتابعة بلا كلل.

"بدون أي مقدمات قد تكون ردة فعل الكاسكو غريبة وعصبية، لذا يجب أن تكون حذراً دائماً في حالة الاقتراب منه فجأة" كما يشير محمد عيسى إلى أن صفة الصراخ المزعج والضوضاء العنيفة التي تصدر منه ما هي إلا إشارات غضب، ويمكن أن تكون نهايتها عضة قوية محتملة في حال لمسه.

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