نجوم كرة القدم «قياصرة» و«جنرالات» لوحات معرض في بطرسبورغ

المصدر: Ⅶإعداد - فاتن صبح

بأبهة ملكية موقعة بأزياء روسية يحدق فيك كريستيانو رونالدو متأملاً، وقد ثنى ذراعيه، وطرزت أحرف اسمه الأولى ورقمه بالقرب من كتفه اليسرى. كما يظهر النجم المصري محمد صلاح بلباس جنرال. وتطالعك خلفه لوحة لليونيل ميسي متأنقاً هو الآخر وقد عكف شارباه عند زاويتي فمه.

أقيم المعرض في متحف الأكاديمية الروسية للفنون في سانت بطرسبرغ، حيث انضم لعملاقي كرة القدم رونالدو وميسي كل من لويس سواريز، وأنطوان غريزمان، وسيرجيو راموس، في فريق من ألمع نجوم كرة القدم، لاعبين ومدربين.

وتتضمن المجموعة لوحات مصممة رقمياً لقرابة 40 من نجوم كرة القدم، مرتدين أزياء عسكرية تعود للقرن 19. وأشارت أناستازيا سيرغيفا، المتخصصة في المتحف، إلى أنهم يركزون هنا على الفكرة الأساسية للمعرض المتمحورة حول: أبطال العصر الحديث نجوم كما كان ملوك ذلك الزمان الغابر. ويحمل المعرض في سانت بطرسبرغ توقيع وتصور الفنان الإيطالي فابريزيو بيريمبيللي، المصور الرقمي وعاشق عالم كرة القدم.

وقد توخى بيريمبيللي المصداقية في كل من لوحاته على نحو أغفله أحياناً الخبراء المختصون. ويأتي تنظيم هذا المعرض، كجزء من مواكبة شتى صنوف الفنون وألوان الإبداع، لعوالم ومنافسات كرة القدم ونجومها في هذه الفترة، حيث تجري منافسات كأس العالم، التي يرقبها ملايين الناس ويتابعونها بشغف، في مختلف أنحاء المعمورة.