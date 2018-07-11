برج خليفة يستضيف عروضاً ضوئية لفريق «إكسو» الفني الكوري السبت المقبل

المصدر: Ⅶ إعداد - سيد صالح

يستضيف برج خليفة، السبت المقبل، عرضاً ضوئياً لفريق «إكسو»الفني الشهير.

ويبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساءً، ويستمر لمدة ثلاث دقائق، حيث يترافق العرض مع تقديم الأغنيته الشهيرة للفريق: «باور»، التي كان قد أطلقها في دبي، أيضاً، في وقت سابق من العام الجاري، حيث قدمها على خلفية المياه المتراقصة في نافورة دبي، وقد حظيت الأغنية بإقبال جماهيري هائل، وحققت نجاحاً مدوياً عند إطلاقها.

ويعتمد العرض على الشاشات التي تعمل بنظام الإضاءة ذي الصمام الثنائي الباعث للضوء «LED»، التي تضفي أجواء مبهرة تستقطب الجماهير. يشار إلى أنه تألق فريق «إكسو» عام 2011 في العاصمة الكورية «سيئول»، وحقق نجاحاً كبيراً من خلال لون الغناء الذي تخصص فيه، وهو الغناء الشعبي «البوب» الكوري، فضلاً عن ألوان أخرى عالمية.