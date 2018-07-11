معهد دبي للتصميم يحفز الأفكار الإبداعية لاستكشاف «الحياة على المريخ»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يقدّم معهد دبي للتصميم والابتكار (DIDI) لطلاب المرحلة ما قبل الجامعية هذا الصيف سلسلة من ورش العمل المكثفة في مجال التصميم، والتي تهدف لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم في التصميم والاستعداد للمراحل العليا من مسيرتهم التعليمية؛ حيث تضم السلسلة ورش عمل من شأنها إلهام وتشجيع الأفكار الإبداعية ودعوة المشاركين للبحث عن حلول لمشاكل واقعية ذات طابع تصميمي. ومن الأبرز في الصدد، ورشة ينظمها المعهد بعنوان «الحياة على كوكب المريخ».

تغطي هذه الورش التي تقام طيلة شهر يوليو قطاعات عديدة في مجال التصميم، منها صبغ الأقمشة، وإعادة ابتكار المنتجات برؤى جديدة، وتصاميم النماذج الأولية، وكتابة التعليمات البرمجية، وتصميم الأغلفة والاستدامة في عالم التصميم، والتي بدورها تسمح بتوسيع آفاق معرفة الطلاب المشاركين. من أبرز الورش التي ستقام، أيضاً، هي ورشة «حل مشكلة مستعصية» مع هاني عصفور، العميد المشارك.المعلومات التفصيلية.

وتقام كافة ورش العمل في معهد دبي للتصميم والابتكار، المبنى رقم 4 في حي دبي للتصميم (D3). ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الموقع www.didi.ac.ae أو التواصل عبر البريد الإلكتروني info@didi.ae، علماً بأن عدد الأماكن محدود.

مشكلة مستعصية

ويتعرف المشاركون في ورشة»حل مشكلة مستعصية»، على المنهجية ذات الخطوات السبع في البحث عن حلول للمشاكل التي توصف بـ«مستعصية»، أي المشاكل فائقة التعقيد أو المشاكل ذات الطبيعة الخاصة غير المطروقة. وتقام في الفترة من 8 - 12 يوليو ومن 22 - 26 يوليو، ما بين 10 صباحاً - 2 ظهراً.

وتهدف ورشة « الخطوة الأولى في عالم كتابة التعليمات البرمجية»، إلى إعطاء المهتمين بتصميم البرمجيات فكرة عامة عن التصميم باستخدام التعليمات البرمجية. وتقام بتاريخ 14 يوليو، ما بين 10 صباحاً - 12 ظهراً.

أما « تصميم الأغلفة عبر الثقافات»، فستعرّف هذه الورشة الطلاب بشكل عملي على أهمية تصاميم أغلفة المنتجات المعدة للتوزيع العالمي. وتقام بتاريخ 16 يوليو ما بين 10 صباحاً - 12 ظهراً.

وفي «الحياة على كوكب المريخ»، ستتاح الفرصة أمام المشاركين في ورشة العمل المقامة على مدى 3 أيام لتطوير مفاهيم العيش والسكن على سطح الكوكب الأحمر، حيث يضعون تصورات واقتراحات مبتكرة لتصاميم مستعمرات فضائية مستدامة، بغية تمكين البشر من العيش وبناء حضارات جديدة في الفضاء. تقام الورشة بتاريخ 17 إلى 19 يوليو، من 10 صباحاً - 2 ظهراً

وتتخصص ورشة «ترتيب الأنماط المتناسق، في تحفيز الطلاب لإطلاق العنان لطاقاتهم الإبداعية الكامنة، مع التعرف على أهمية العمل على تصاميم بمقاييس مصغّرة لتطويرها وتطبيقها فيما بعد على منتجات نهائية بالحجم الطبيعي.