ترجمة الأدب العربي محور ندوة «زايد للكتاب» في نيويورك

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب اليوم ندوةً ثقافية تحت عنوان «ترجمة الأدب العربي»، في مكتبة نيويورك العامة لتسليط الضوء على مبادرة الترجمة التي أطلقتها الجائزة أخيراً، والتي تهدف إلى دعم دور النشر في ترجمة الأعمال الفائزة بالجائزة للغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية. تعقد الندوة بحضور مجموعة من المؤلفين والناشرين والمترجمين، ويلقي الكلمات الترحيبية في حفل الاستقبال كل من يورغن بوز مدير معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وماجد السويدي قنصل عام الدولة في نيويورك، وعبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الذي يقدم عرضاً توضيحياً عن الجائزة ومنحة الترجمة التي تقدمها للكتب المؤلفة عن الثقافة العربية.

وقالت موزة الشامسي، مديرة جائزة الشيخ زايد للكتاب: «تسعى الجائزة إلى تعزيز مكانة الأدب العربي في الثقافات الأخرى، وذلك في مختلف المؤسسات الثقافية والأكاديمية المرموقة من خلال سلسلة النقاشات التي نعقدها حول العالم نعمل على تعزيز علاقاتنا مع هذه المؤسسات بما يخدم حركة التأليف ويروّج للجائزة التي تقدر الإبداع في كل مكان».