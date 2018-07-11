نورة الكعبي: الإمارات ستبقى نموذجاً فكرياً يحمل مشعل التنوير

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى نموذجاً فكرياً يحمل مشعل التنوير، ومسهماً فاعلاً في حماية مواقع التراث من العبث والدمار. جاء ذلك في تغريدة لمعاليها عقب جلسة حوارية بـ«بتشاتام هاوس» التي شاركت فيها، أخيراً، حيث تناقش مشروع إعادة إعمار الجامع النوري ومئذنته الحدباء، وأثره الاستراتيجي في إرساء قيم التسامح والتعايش والسلام.

وقالت سموها في التغريدة، التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تشرفت بالمشاركة في جلسة حوارية بتشاتام هاوس.. ناقشنا مشروع إعادة إعمار الجامع النوري ومئذنته الحدباء، وأثره الاستراتيجي في إرساء قيم التسامح والتعايش والسلام.. ستبقى الإمارات نموذجاً فكرياً يحمل مشعل التنوير، ومسهماً فاعلاً في حماية مواقع التراث من العبث والدمار».

وكانت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة قد أعلنت عن اتفاق دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع وزارة الثقافة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»، وبالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية «إيكروم»، على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية، في مشروع يمتد طوال خمس سنوات، هو الأضخم من نوعه في العراق، وبكلفة خمسين مليوناً وأربعمائة ألف دولار أميركي.