بالفيديو.. الذهب مقابل الفلفل الحار

المصدر: البيان الالكتروني

يحب سكان مقاطعة "خونان" الصينية تناول الفلفل الحار، ما دفع المقاطعة إلى إقامة مهرجان سنوب للفلفل الحار، وهناك أطباء حاضرون لحالات الطوارئ، حيث التهم الفائز 50 حبة فلفل في نحو دقيقة واحدة، ليفوز بجائزة عبارة عن قطعة ذهبية بوزن 3 غرامات من عيار 24 قيراطاً.

يقام المهرجان حسب (DW) للعام الثاني على التوالي، ويستمر يوميا حتى نهاية شهر أغسطس.

لكن احذروا تناول الفلفل الحارة بشراهة، فقد يتسبب في نزيف بالمخ أو جلطة أو غيرهما من الحالات الخطرة.