عجلة "عين الإمارات" تنتقل إلى موقعها الجديد

المصدر: وام

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق" استكمال عملية نقل أيقونة الشارقة "عين الإمارات" العجلة الترفيهية الأولى من نوعها في الإمارة من القصباء موطن العجلة لأكثر من 13 عاماً إلى موقعها الجديد في "حدائق المنتزه" وجهة الشارقة الجديدة للترفيه العائلي وذلك بهدف منح الجمهور من مقيمين وزوار تجربة الاستمتاع بالمناظر الخلابة والإطلالة الساحرة على المدينة وإثراء المشهد السياحي في الإمارة.

ويتمتع الموقع الجديد لـ "عجلة الإمارات" بإطلالة بانورامية على أبرز المعالم الترفيهية والأسواق التجارية في الشارقة مثل السوق المركزي وسوق جبيل وواجهة المجاز المائية وبحيرة خالد وجزيرة العلم وجزيرة النور وجامع النور إلى جانب العديد من الدوائر الحكومية في منطقة اللية الأمر الذي يسهل على الزوار الوصول إليها من مختلف المناطق ويجعلها واحدةً من أكثر الوجهات جاذبيةً في الإمارة.

وقد استقبلت " عين الإمارات " على مدى ثلاثة عشر عاماً مئات الآلاف من السياح والزوار لتصبح بذلك جزءاً من الهوية الجمالية للإمارة وأيقونة سياحية تتناقل صورتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويبلغ ارتفاع عجلة "عين الإمارات" التي افتتحت عام 2005 نحو 60 متراً وتضم 42 مقصورة وتعد أحد أهم أماكن الجذب السياحي الذي يتوسط مدينة الشارقة ويشهد على أبرز الفعاليات الثقافية والفنية التي تحتفل بها الإمارة على مدى العام.

وكانت "عين الإمارات" منذ انطلاقها شاهداً على واحد من أهم إنجازات إمارة الشارقة و رفع عليها شعار "الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية" عام 2014 إلى جانب شعار "عام زايد" الذي رفع هذا العام للاحتفال بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه ".. إلى جانب العديد من الفعاليات الثقافية والفنية البارزة والمهرجانات الترفيهية العائلية والاحتفالات الوطنية في الدولة.