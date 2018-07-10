«صيفنا ثقافة وفنون » في مكتبات دبي ينطلق 14 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)،أن برنامجها الصيفي السنوي الذي تنظمه «مكتبة دبي العامة» تحت عنوان «صيفنا ثقافة وفنون 2018»، سينطلق هذا العام في 14 يوليو الجاري، على أن تتواصل فعالياته حتى التاسع من أغسطس، في ستة فروع لمكتبة دبي العامة في كل من الطوار والراشدية وهور العنز والمنخول وأم سقيم وحتا.

وسيكون البرنامج موجهًا للأطفال من سن السادسة وحتى الثانية عشرة من العمر، ويشمل على ورش تفاعلية حول التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي والابداع والابتكار وورش فنية وعلمية متنوعة، بالإضافة إلى الورش والأنشطة القرائية المختلفة بهدف تشجيع القراءة والبحث واستخدام مصادر المعرفة المتنوعة المتوفرة في فروع المكتبات العامة.

وقالت د. حصة بن مسعود، مدير إدارة مكتبة دبي العامة في دبي للثقافة: «يسهم هذا البرنامج الذي يستقطب أعدادًا كبيرة من الطلاب المواطنين والمقيمين في تحقيق أهداف مكتبة دبي العامة، وفي مقدمتها المساهمة بإيجابية في بناء أجيال المستقبل، ونسهم بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2026 ، وتكتسب نسخة هذا العام مكانة خاصة بسبب تناغمها مع محور الثقافة والمعرفة في مبادرة»عام زايد2018).

ويشتمل برنامج هذا العام على مخيمين، حيث سيقام الأول خلال الفترة من 14 إلى 26 يوليو الجاري، خلال الفترة الصباحية من 10 صباحًا وحتى 1:30 بعد الظهر و من 4 وحتى 7:30 مساءً. وسينظم المخيم الثاني من 28 يوليو إلى 9 أغسطس، بنفس توقيت المخيم الأول.