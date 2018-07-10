منحوتات فنية ينمو عليها الفطر

المصدر: نيويورك - د ب أ

يبدو التعبير الفني، للوهلة الأولى، ضعيف الارتباط وقليل القواسم المشتركة مع زراعة الفطر، وتلك حال النظرة إليه في نيويورك بأميركا كما في غيرها بعالمنا. لكن هنا، في هذه المدينة بالتحديد، التقى الاثنان معاً بمعنى الكلمة، حيث قطع الفنان بريان سوليوادا عدداً من جذوع الأشجار طول كل منها يصل إلى 1.5 متر تقريباً، وأضفى على منحوتاته بها لمساته الفنية وغطى كلاً منها بمعجون الورق القابل للتحلل بيولوجياً.

وعلى هذه الاسطح، ينتظر أن ينمو الفطر (المشروم) الصالح للأكل في الأشهر القليلة المقبلة. فقريباً سيظهر فطر «بوم-بوم» على جذع خشب الزان، بينما يغطي فطر المحار جذوع أشجار الحور.

وتهدف منحوتات سوليوادا إلى إثارة تساؤلات حول الشكل المعتاد لزراعة الفطر.