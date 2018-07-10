«موسيقى إلكترونية» في صيف أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تقدم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال موسم صيف أبوظبي 2018، بالشراكة مع قاعة دو، عرض «يونايت ويذ تومورو لاند»، العرض العالمي المبهر الذي يقدمه مهرجان الموسيقى الاستعراضية الإلكترونية البلجيكي. ويشارك بالعرض فنانون محليون وعالميون، ويقام 28 يوليو الجاري في قاعة دو، جزيرة ياس بين الساعة 2 ظهراً و2 بعد منتصف الليل.

ويربط العرض بين جمهور أبوظبي ومنصة عرض «تومورو لاند» في بلجيكا، عبر نقل مباشر يبث فعاليات المهرجان من المنصة الرئيسة هناك.

ويقدم 9 فنانين عروضهم الموسيقية على منصة أبوظبي، من بينهم : الثنائي لوكاس وستيف.وعبر البث من المنصة الرئيسة للمهرجان الموسيقي الأضخم في بلجيكا، سيستمتع جمهور أبوظبي بعروض المنصة الرئيسة التي يقدمها فنانون عالميون، من بينهم: أفروجاك.