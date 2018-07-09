"ستارباكس" تعتزم وقف استخدام "الماصات" البلاستيكية

المصدر: د ب ا

أعلنت سلسلة مقاهي "ستارباكس" الأميركية اليوم الاثنين اعتزامها وقف استخدام الماصات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بنهاية 2020 في كل فروعها في مختلف أنحاء العالم. وتعتزم السلسلة توفير عبوات بدون أغطية قابلة لإعادة التدوير مع ماصات من مواد بديلة مثل الورق أو اللدائن القابلة للتحلل والتحول إلى أسمدة.

ويذكر أن السلسلة الأميركية تستخدم الأغطية البلاستيكية على مستوى الولايات المتحدة بالنسبة لبعض المشروبات.

وذكرت "ستارباكس" أن عملاء فروعها في "سياتل" و"فانكوفر" سيكونون أول من يشهد هذه التغييرات في الخريف المقبل.

يذكر أن مدينة "سياتل" أصبحت أول مدينة أميركية تحظر استخدام الماصات وأكواب العصير والأواني البلاستيكية اعتبارا من أول يوليو الحالي، وهو ما يعد من أسباب قرار "ستارباكس" وقف استخدام الماصات البلاستيكية التي تستهلك منها أكثر من مليار وحدة سنويا في فروعها التي يبلغ عددها 28 ألف فرع في مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن العملاء يطالبون سلاسل المطاعم والمقاهي مثل "ستارباكس" و"ماكدونالدز" بوقف استخدام المواد المصنوعة من البلاستيك مثل الماصات والأكواب والأكياس.