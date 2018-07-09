«أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية» يعلن قائمة المشاركين

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أول مجموعة من الفنانين المشاركين في الموسم الثامن من مهرجان «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية»، الذي ينطلق في أكتوبر المقبل برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وتضم قائمة المشاركين في الموسم القادم كلاً من أوركسترا «كاميراتا سالزبورج»، وعازف الكمان رينو كابوسون، وعازف القيثارة الفرنسي كزافييه دو مايستر الذي يُعتبر من أبرز العازفين المنفردين في العالم.

وقال د. رونالد بيرلويتز، مدير البرامج الموسيقية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: بات مهرجان «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» فعالية بارزة على الأجندة الثقافية للإمارة. حيث يستضيف مجموعة لامعة من الموسيقيين الكلاسيكيين والعروض الفنية المرموقة عالمياً. من المقرر أن تنطلق فعاليات الموسم الجديد يوم الجمعة 12 أكتوبر على مسرح فندق «قصر الإمارات» مع حفل الكمان لموزارت، إلى جانب مقطوعاتٍ موسيقية من أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين للمؤلف إريك ساتي، التي ستؤديها للمرة الأولى في أبوظبي أوركسترا «كاميراتا سالزبورج» برفقة نجم الكمان المرموق رينو كابوسون.

ويقدم عازف القيثارة الفرنسي الرائد والموهوب كزافييه دو مايستر عرضين فريدين لهذا الموسم. حيث من المقرر إقامة العرض الأول يوم الخميس 6 ديسمبر في منارة السعديات بجزيرة السعديات، والعرض الثاني يوم الجمعة 7 ديسمبر في «حصن بن حمودة» في منطقة العين.كما سيكون الجمهور على موعد مع بعض أشهر أعمال الحقبة الكلاسيكية في فيينا والموسيقى الكلاسيكية الحديثة.