طلبة «أميركية الشارقة» يرسمون إيطاليا عبر 11 محطة

المصدر: الشارقة - البيان

11 مدينة وقرية إيطالية يرسم معالمها ومكوناتها 14 طالباً من كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية بالشارقة هذا الشهر، ضمن برنامج دورة دراسية في الخارج مدتها 23 يوماً، حيث تشهد مرورهم في جولة على أشهر المعالم والمتاحف والمدن في البلاد، وذلك خلال رحلة علمية وفنية بعنوان «رؤية ورسم إيطاليا» بإشراف بريان دوغان، أستاذ العمارة في الكلية.

وتوقف الطلبة حاملين كراسات الرسم بأيديهم، في مجموعة المدن الإيطالية للرسم ولمشاهدة القطع الأثرية والمواقع التاريخية لصقل مهاراتهم في الملاحظة ومهارات الرسم التحليلي.

وقال البروفيسور دوجان، الذي يقوم بتدريس استوديوهات الرسم والتصميم للطلبة المستجدين في الكلية: «كل يوم تتوفر للطلبة فرص تعليمية جديدة، بعضها متوقع وبعضها مفاجئ. وكان أفضل جزء في الدورة اتساع الوعي الثقافي الجديد للطلبة».

وهءلاء الطلبة من ثماني دول مختلفة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان وبنغلادش وليتوانيا. وقالت الطالبة أميرة خان إن وقتها في إيطاليا منحها فرصة رؤية العالم بطريقة مختلفة.