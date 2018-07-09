«قيّظ في الفجيرة».. فنون وحرف وألعاب

المصدر: الفجيرة - البيان

أشعار وفنون وورش تأهيلية إبداعية وبرامج تراثية، متنوعة، تنطوي عليها باقات فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «قيّظ في الفجيرة»، الذي انطلقت برامجه، أول من أمس، حيث تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، تحت شعار «عام زايد»، في حفل افتتاح رسمي أقيم في لولو مول الفجيرة، بحضور جمهور غفير من أطفال المنطقة وأهاليهم والزوار.

وتضمن الحفل ورشاً تعليمية للأطفال، وفقرات مسرحية، وقصائد شعرية عن حب زايد الخير، وإبداعات فنية ورقصات شعبية إماراتية، ومسابقات وألعاب للأطفال، نظمها مجلس الطفل التابع للجمعية بالتعاون مع فريق سواعد زايد التطوعي، وبمشاركة مركز أصحاب الهمم بالفجيرة.

وأكدت المنسق العام لفعاليات «قيظ في الفجيرة»، فاخرة بن داغر، أن المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى الحادي والثلاثين من يوليو الجاري، يهدف إلى شغل أوقات فراغ الطلبة خلال الإجازة الصيفية، واستثمار نشاطاتهم بالشكل الصحيح والمفيد، ما يسهم في تنمية مهاراتهم الفكرية عبر مراحلهم العمرية المختلفة.

مناشط

وأشارت فاخرة بن داغر إلى أن فعاليات المهرجان تتضمن ورشاً فنية، وقصصاً للأطفال، وجلسات تصوير، وزيارات ميدانية لإذاعة زايد للقرآن الكريم وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وتلفزيون الفجيرة، إلى جانب ورش في إعادة التدوير والديكوباج والتصميم والخياطة، وأخرى عن الأعمال اليدوية والسنع، والرسم على الزجاج ورحلات ترفيهية، إضافة إلى ورش وأنشطة متنوعة للكبار، مثل ندوات أسرية واجتماعية، ودورات في اللغة اليابانية، وقراءات شعرية وجلسة أدبية، ورحلة بحرية.

حرصومن جهتها، أشارت موزة حميد اليماحي، مديرة مجلس الطفل بالجمعية، إلى أن مشاركة مجلس الطفل تأتي من منطلق الحرص على استثمار أوقات فراغ الأطفال ودعم إبداعاتهم بإشراكهم في مثل هذه الأنشطة الترفيهية والتعليمية، التي لها الدور البارز في صقل مهاراتهم وتنميتها، خاصة في فصل الصيف الذي يشكل فرصة قيّمة لتنظيم العديد من النشاطات الطلابية الهادفة، ونحن في مجلس الطفل حريصون على تنمية النواحي الفكرية لدى الأطفال.