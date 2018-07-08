ملتقى السمالية الصيفي يدخل أسبوعه الثاني اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

تستأنف اليوم فعاليات ملتقى السمالية الصيفي 2018 الذي ينظمه نادي تراث الإمارات تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي في أسبوعه الثاني، وتستمر حتى 19 من الشهر الحالي.

وشهد الأسبوع الأول عدداً من الفعاليات بمشاركة واسعة من الطلاب، تنوعت بين برامج الواجهة البحرية والفروسية والهجن والألعاب الشعبية على جزيرة السمالية والزيارات الميدانية لعدد من المعالم التراثية والتاريخية ، إضافة إلى أنشطة الطالبات التي شملت حلقات لتحفيظ القرآن وورشاً للمشغولات اليدوية والخوص والسدو والغزل والمأكولات الشعبية بجانب أنشطة التلوين والرسم والقراءة والفيديوهات التوعوية وزيارات ميدانية لعدد من المعالم مثل معرض الشيخ زايد.

مشاركة

وتلقى الطلاب على جزيرة السمالية بأبوظبي خلال أيام الملتقى محاضرات في السنع وجولات بالسفينة التراثية بجانب تعرفهم عملياً على مهارات ركوب الخيل والإبل ،وشهد الأسبوع الأول من الملتقى مشاركة متميزة من المراكز النسائية في كل السمحة والعين ومركز أبوظبي النسائي في أماكن مختلفة منها جزيرة السمالية وداخل المراكز ومركز زايد للدراسات والبحوث ومتحف العين الوطني.

وتميزت الزيارة بمشاهدة مقتنيات المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والقيام بمشاهدة أدنوك البرية وكيفية استخراج البترول وكذلك زيارة لمتحف العين الوطني الذي يقع في مدينة العين والتي هدفت لتعريف الطالبات على التحف المعروضة الخاصة بالشيخ زايد والاستماع لشرح حول المقتنيات التاريخية التي يعود بعضها إلى أكثر من مئة عام.