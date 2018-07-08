التصوير الفوتوغرافي.. صنعةً (9)

اخترت التخصص، وأضفت عملاً لتغطية نفقاتك ،واستعنت على الصنعة بالأقران، وأنجزت خطة عمل وبدأت تنفيذها، واقتنيت الأدوات اللازمة، ووضعت ملف أعمالك الفني الشخصي الذي عرّف الجمهور بك، وأطلقت موقعك الخاص، وأنتجت موادك التسويقية، وانطلقت بعمليات التسويق اليومي، واستثمرت شبكة علاقاتك من العائلة والأصدقاء، وحان وقت الانطلاق بالتسويق من المحيط المحلي.

يظن الناس أن التسويق غالباً ما يقوم على شبكة الإنترنت، واستخدام محرّكات البحث والتوافق مع تقنيات رفع التصنيف بين نتائج البحث فيها، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. ونحن إذ نعود بالتسويق إلى جذوره الطبيعية من العائلة والأصدقاء، فإننا لا نقلّل من الأهمية الكبيرة للوسائل المعاصرة، لكنها لن تكون الوسيلة الأنجع لحصولك على زبائن في بداياتك، فالمسألة تحتاج بعض الصبر، وشيئاً من السمعة، وبعضاً من الأعمال المبيعة لزبائن يُعتدُّ بهم.

مجتمع الأعمال المحلي هو نقطة انطلاقك الحقيقية، وهو بجوارك، ويُشكِّلُ كنزاً من الأفكار ومنجماً من المشاريع، وفي هذا تصدُقُ المقولة: «شِدّة القربِ تُذهِبُ الهيبة»، فقربنا من مجتمعاتنا واعتيادنا عليها لربما أفقدها البريق لدينا ودفعنا إلى الزهد فيها. العمل مع مجتمع الأعمال المحلية هو العمل الأجدى اقتصادياً وعملياً، فهم بجوارك تستطيع أن تزورهم شخصياً مصطحباً بعضاً من المواد التسويقية التي أنتجتها، أو ربما تجري عدداً من المكالمات الهاتفية بتكلفةٍ محدودة.

احرص على أن تضمن عنصراً / مُكوِّناً محلياً من مجتمعك المحيط بك في عملك التسويقي الأسبوعي الذي اتفقنا عليه في عمودٍ سابق، فتلك هويّتك التي ستُميّز عملك عندما تكون بين منافسين آخرين في المستقبل، ولا تنسَ نصيب التسويق عبر الإنترنت ومحرّكات البحث ووسائل التواصل، ولكن تكاليفك الأولية سيدفعها مجتمع الأعمال المحلي الذي يُحيط بك، عطاؤك في هذا المجتمع سيدعم صمودك في سوق العمل إلى أن تستكشف عوالم تنقلك إلى فضاءاتٍ أوسع.

فلاش

الجذور تُغذّي شجرة إنجازاتك ومجتمع الأعمال المحلي هو الأرض التي تعيش فيها جذورك.. منها انطلق.

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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