جهاز يساعد مرضى «باركنسون» على المشي

المصدر: إعداد - نهى حوّا

تم ابتكار جهاز للمصابين بمرض باركنسون، يساعدهم على المشي باستخدام إشارات ضوئية بصرية.

وتعد حالة تجمد المشي أحد الأعراض الشائعة لدى مرضى «باركنسون»، الذي يصيب أكثر من 10 ملايين شخص في العالم، ومع تدهور المرض يصبح أداء حركات السير على عجل أو عبور الممرات، أمراً صعباً، كما يمكن أن يؤدي إلى السقوط أرضاً. ووفقاً لمواقع إخبارية، يستخدم الجهاز الجديد عنصرين، أجهزة بصرية ضوئية، ونعالاً تعمل على اللمس لإيجاد إشارات من أجل توجيه مرتديها.

ويعد هذا الجهاز من الحلول الجديدة لأعراض تجمد المشي التي لا يمكن معالجتها بالأدوية.