الشارقة ضيف شرف على «ساو باولو للكتاب»

المصدر: ساو باولو - وام

احتفاء باختيارها ضيف شرف الدورة الـ25 لمعرض ساو باولو الدولي للكتاب التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 12 أغسطس المقبل، تستعد إمارة الشارقة بإشراف هيئة الشارقة للكتاب وبالتعاون مع 15 هيئة ومؤسسة ثقافية إماراتية لأكبر مشاركة عربية في تظاهرة ثقافية في أميركا اللاتينية بوفد يضم 20 كاتبا وناشرا إماراتيا يقدمون سلسلة من الجلسات والندوات المعرفية بالمعرض إلى جانب 40 كتابا إماراتيا مترجما إلى البرتغالية، اللغة الرسمية في البرازيل.

وتم الكشف عن برنامج الاحتفالية الكبرى في قلب قارة أميركا الجنوبية خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أول من أمس في مدينة ساو باولو بحضور أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب وإبراهيم سالم العلوي قنصل عام دولة الإمارات في ساو باولو ولويس أنطونيو توريللي رئيس غرفة الكتاب البرازيلية وجمع من المثقفين والإعلاميين البرازيليين.

تفعيل

واستعرض أحمد العامري الرؤية التي تنطلق منها الشارقة في تفعيل القوة الناعمة الإماراتية عبر الحراك المعرفي والإبداعي والفكري وتعزيز فرص حضوره وحواره مع مختلف ثقافات العالم، مشيرا إلى أهم المبادرات والمشاريع التي تقودها الإمارة في مشروعها الحضاري الذي يسعى دائما إلى مد جسور التواصل والحوار مع الآخر.وشهد المؤتمر عرض فيلم مصور تناول المكانة المتميزة لإمارة الشارقة في مجالات الصناعة والتجارة والثقافة وأهم القدرات التنافسية التي تحظى بها إلى جانب تسليط الضوء على أبرز مبادراتها ذات البعد الثقافي المرتبط بنشر القراءة وصناعة النشر ودورها في تحقيق التواصل والتقارب بين مختلف الثقافات والشعوب والجنسيات.

منصة

وأوضح العامري أن جناح الشارقة سيكون منصة لتقديم صورة الإمارة الثقافية ورسالتها الحضارية للشعب البرازيلي ولزوار المعرض من أميركا الجنوبية وبقية قارات العالم، مشيرا إلى أن الجناح سيشهد إلى جانب النماذج الإبداعية الروائية والمسرحية والشعرية عروضا لفنون الأزياء والموروث الشعبي إضافة إلى المأكولات والحرف التقليدية التي تعكس الهوية الإماراتية.وقال العامري: «إن اختيار الشارقة أول ضيف شرف لمعرض ساو باولو للكتاب 2018 يعد تأكيدا على حضورها في المشهد الثقافي العالمي وعمق علاقاتها مع الدول المؤثرة في هذا المجال إذ يأتي هذا الاختيار بعد أن حلت الشارقة ضيفا مميزا على معرض باريس الدولي للكتاب في دورته الـ38 وكذلك اختيارها ضيف شرف معرض نيودلهي للكتاب للعام 2019».

تعاون وصداقة

وأكد إبراهيم سالم العلوي قنصل عام دولة الإمارات في ساو باولو ولويس، أهمية هذه المشاركة في تعميق علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل والتي لا تستند إلى المجالات السياسية والاقتصادية فحسب وإنما تشكل الثقافة أيضا عنصرا جوهريا فيها نظرا لعراقة الأدب والتراث العربي الذي تمثله الشارقة في هذا الحدث الكبير، واتصاله المستمر مع نظيره في البرازيل وأميركا الجنوبية. وأعرب القنصل العام عن ثقته بأن حضور الشارقة كضيف شرف في معرض ساو باولو الدولي للكتاب ستتيح للشعب البرازيلي الصديق اكتشاف عراقة وجمال ما تحفل به دولة الإمارات من تاريخ عريق واهتمام كبير بكل ما يرتقي بذوق الإنسان.من جهته أعرب لويس أنطونيو توريللي رئيس غرفة الكتاب البرازيلية عن سعادته باختيار الشارقة ضيف شرف في دورة 2018 لمعرض ساو باولو الدولي للكتاب، لما ستقدمه من فرص للناشرين البرازيليين للتعرف على ثقافة الشارقة وسحرها وعلى صناعة الكتب في العالم العربي.